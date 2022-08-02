İstanbul'da İETT otobüsünün motoru yandı - Son Dakika
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İstanbul'da İETT otobüsünün motoru yandı

02.08.2022 09:56
İstanbul'da İETT otobüsünün motoru yandı

Arnavutköy'de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü.

Arnavutköy'de seyir halindeyken motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale etmesinin ardından söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan vatandaşlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Arnavutköy Sabah saatlerinde Fenertepe durağında motor kısmından dumanların yükseldiği İETT otobüsü, otobüsteki yolcu ve şoförün yangın tüpü ile müdahalesi sonucunda söndürüldü. Otobüsten yükselen dumanlar ve yolda kalan yolcular o esnada oradan geçen vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da İETT otobüsünün motoru yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsünün motoru yandı - Son Dakika
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