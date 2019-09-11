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Arnavutköy'de şiddetli rüzgar tır'ı devirdi: 2 yaralı

27 dakika önce

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, bir gıda firmasına ait TIR, şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarına devrildi.

Arnavutköy'de şiddetli rüzgar tır'ı devirdi: 2 yaralı, System.String[]

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de, bir gıda firmasına ait TIR, şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarına devrildi. Yaralanan TIR şoförü ve yanındaki arkadaşını sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Kaza, saat 15.00'da Yassıören - Arnavutköy yolunda meydana geldi. Seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle bir anda yol kenarına devrildiği belirtilen içi gıda malzemeleri yüklü Erol Gözüaçık'ın kullandığı 34 CAC 219 plakalı TIR, fabrika duvarına çarparak durabildi. Yan yatan TIR'ın içindeki şoför Erol Gözüaçık ve arkadaşı Şemsettin Yaşar bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Erol Gözüaçık, Çatalca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan Şemsettin Yaşar ise ambulansla Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza anını gören fabrika bekçisi Ercüment İçer, TIR'ın rüzgarın etkisiyle devrildiğini söyledi. TIR'ın bir anda devrildiğini söyleyen İçer, "Fabrikadan arkadaşlarla biz koştuk yardıma. Şoförün durumu iyiydi ama arkadaşı biraz ağır yaralanmıştı" dedi. Kaza sonrası TIR vinçler yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, TIR'ın bulunduğu yerden çıkarılmasıyla açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen TIR
-Ekiplerin çalışmaları
-TIR'ın vinçle kaldırılması
-Görgü tanığı ile röp.



Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:01 Kaynak: DHA
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