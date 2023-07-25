Arnavutköy'de Sigara İzmaritiyle Çıkan Yangın Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Sigara İzmaritiyle Çıkan Yangın Güvenlik Kamerasına Yansıdı

25.07.2023 17:57

Arnavutköy'de sünger ve elyafların bulunduğu alana atılan sigara izmaritiyle çıkan yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, izmaritin ardından süngerlerin tutuştuğu ve kısa sürede büyüyen alevlerin iki binaya sıçradığı görülüyor. Yangının çıktığı binaların yanında tekstil atölyesi bulunan bir vatandaş, insanların daha duyarlı olması gerektiğini belirterek sigaraların söndürülüp kül tabağına atılması çağrısında bulundu.

Arnavutköy'de sünger ve elyafların bulunduğu alana atılan sigara izmariti nedeniyle çıkan ve 2 binanın hasar gördüğü yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, binadan atılan izmaritin ardından süngerlerin yandığı görülüyor.

Yangın, dün 20.00 sıralarında İslambey Mahallesi, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde çıktı. Yangının çıkış anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 6 katlı iki binanın ara boşluğunda bulunan süngerlerin üzerine atılan sigara izmaritinin ardından yangının çıktığı görülüyor.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde izmaritin atılmasının ardından süngerlerin tutuştuğu ve kısa sürede büyüyen alevlerin önce giriş katta bulunan markete ardından da iki binaya sıçradığı görülüyor.

"VATANDAŞLARIN DUYARLI OLMASI LAZIM"

Yangının çıktığı binaların yanında tekstil atölyesi bulunan Muhsin Şahin, "Dün akşam saat 20.15'te, şurada süngerler vardı. Vatandaşlar herhalde yukarıdan izmarit attılar. Bir dakika içerisinde kıvılcım zaten binalara vurdu. Karşı taraf komple yandı. Sol tarafta markete kadar yandı. Benim söylemek istediğim, vatandaşların duyarlı olması, içtiğimiz sigaraları söndürelim. Kül tabağına atalım, çöpe atalım. Ortalık yere atmayalım. Bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Yaralanan olmadı ama panik geçirerek bayılanlar oldu can kaybı da olabilirdi. Bu yüzden insanların daha duyarlı olması lazım. Bir dakika içerisinde 3 katlı bina yandı. Biz dükkanımızı boşaltmaya çalıştık bütün ürünlerimizi. Yerde ürün bırakmadık. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor. Tam bir bilgi yok ama bizim kamera kayıtlarımıza baktıklarında yangın esnası görülüyor ama atan kişi belli değil" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Sigara İzmaritiyle Çıkan Yangın Güvenlik Kamerasına Yansıdı - Son Dakika
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