Arnavutköy'de sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Arnavutköy'de sigara yasağı ve maske denetimi yapıldı
12.11.2020 22:08
Arnavutköy'de polis ve zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini denetleyerek, caddelerde sigara içenleri uyardı.
Arnavutköy'de polis ve zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerini denetleyerek, caddelerde sigara içenleri uyardı.
İstanbul Valiliğince Covid-19'un yayılımını önlemek için bugünden itibaren kentte trafiğe kapalı cadde ve sokaklar ile toplu taşıma araçlarının durakları gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı. Bu kapsamda Arnavutköy'de polis ve zabıta ekiplerince sigara ve maske denetimi yapıldı. Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Fatih Caddesi'ndeki denetimde, sigara içilmesine izin vermedi, maskesi olmayanları da uyarılarda bulundu. - İSTANBUL
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