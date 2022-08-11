"EŞİMİ YANLIŞLIKLA VURDUM" DİYEN İTFAİYE ERİ SERBEST KALDI

ARNAVUTKÖY'de silahını temizlerken yanlışlıkla eşi Zeynep Demircan'ı (60) vurarak ölümüne sebep olduğu öne sürülen Abdüllatif Demircan (61), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Demircan'ın ifadesinde, "Ben farkında olmadan silahım ateş aldı. Eşimi kanlar içinde görünce anladım vurulduğunu" dediği öğrenildi.b

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Abdüllatif Demircan odada ruhsatlı silahını temizlemeye başladı. Eşi Zeynep Demircan ise bu sırada koltukta el işi yapıyordu. Abdüllatif Demircan, tabancasını temizlemeye devam ederken, silah ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun koltukta oturan Zeynep Demircan'a isabet etti. Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Demircan, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Zeynep Demircan yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abdüllatif Demircan ise olay sonrası gözaltına alındı.

"BİLEREK YAPMADIM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Emniyette sorgusu tamamlanan Abdüllatif Demircan, bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Demircan'ın olayla ilgili verdiği ifadesinde, "Tabancam ruhsatlıydı. Evde oturuyordum, tabancamı da uzun zamandır temizlememiştim. Çıkarıp temizleyeyim dedim. Ben silahı temizlerken bir anda silah ateş aldı. İlk başta ne olduğunu anlamadım. Sonra eşime baktım, kanlar içinde kalmıştı. Eşimi kanlar içinde görünce hemen ambulansı aradım. Daha önce aramızda hiç sorun yaşanmamıştı. Uzaklaştırma kararım ya da benimle ilgili bir şikayeti yok. 2 çocuğumuz var, bilerek yapmadım. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

CENAZE İÇİN BİNGÖL'E GİDECEKSavcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Abdüllatif Demircan adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Demircan'ın serbest kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Bingöl'de toprağa verilecek olan eşi Zeynep Demircan'ın cenazesine katılmak için Bingöl'e gideceği öğrenildi.