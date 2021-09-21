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Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti - Son Dakika

Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti

21.09.2021 18:49
Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti, System.String[]

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bir kişinin silahla ateş açtığı iki katlı binanın giriş katındaki iş yerine 6, üst kattaki Deva Partisi İlçe Teşkilatı binasının penceresine de 2 merminin isabet ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bir kişinin silahla ateş açtığı iki katlı binanın giriş katındaki iş yerine 6, üst kattaki Deva Partisi İlçe Teşkilatı binasının penceresine de 2 merminin isabet ettiğinin belirlendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi'nde bulunan iki katlı binaya saat 02.40 sıralarında bir kişinin silahla ateş ettiği ihbarının alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle sevk edilen güvenlik güçlerince araştırmalar yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Binanın giriş katındaki iş yerine 6 adet mermi, üst katta bulunan Deva Partisi İlçe Teşkilatı binasının penceresine 2 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan çalışmalarda 8 adet boş kovan elde edilmiş, olayın failinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam etmektedir." denildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de silahla açılan ateş, Deva Partisi ilçe binasına isabet etti - Son Dakika
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