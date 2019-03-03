Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 3 Ölü 3 Yaralı
1 saat önce
Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ İstanbul DHAArnavutköy'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
Taylan ERGÜN - Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ İstanbul
DHA Arnavutköy
'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız
, Fırat Yıldız
ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
POLİS İNCELEME YAPTI Polis
ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 10:11 Kaynak: DHA
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
İkbal Gürpınar, Verdiği Konferanslarla Sosyal Medyada Alay Konusu Oldu
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!