Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 3 Ölü 3 Yaralı (2)

Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 3 Ölü 3 Yaralı (2)

33 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 3 Ölü 3 Yaralı (2), System.String[]
ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:15 Kaynak: DHA

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