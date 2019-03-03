Arnavutköy'de Silahlı Çatışma: 3 Ölü 3 Yaralı (3)
1 saat önce
ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.
ARNAVUTKÖY'de iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden İdris Yıldız
, Fırat Yıldız
ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.
POLİS İNCELEME YAPTI Polis
ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
- İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:46 Kaynak: DHA
İki Çocuk Annesi Kadının Ölümünün Altından Gönül İlişkisi Çıktı
Talihsiz Genç, Silahını Temizlerken Babasını Öldürdü
Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
İstanbul'da İki Grup Arasında Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 3 Yaralı