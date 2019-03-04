Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

Arnavutköy'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı

1 saat önce

Arnavutköy'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Arnavutköy'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı, System.String[]


Arnavutköy'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişide yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Hasan Yıldız, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin ikindi vakti Karayolları Yıldız Cami'nde kılınacak namazın ardından Kayabaşı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adli tıptan görüntü

-Cenazelerin çıkışı

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:35 Kaynak: DHA

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