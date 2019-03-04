Arnavutköy'de Silahlı Çatışmada Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Adli Tıp'tan Alındı
1 saat önce
Arnavutköy'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Arnavutköy
'de silahlı çatışmada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne
Asfaltı Caddesi üzerinde dün çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişide yaralanmıştı. Hayatını kaybeden Hasan Yıldız
, Şahin Yıldız ve Fırat Yıldız
'ın cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp
Kurumu'ndan alındı. Cenazelerin ikindi vakti Karayolları Yıldız Cami'nde kılınacak namazın ardından Kayabaşı
Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Adli tıptan görüntü
-Cenazelerin çıkışı
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:35 Kaynak: DHA
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