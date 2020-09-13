Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı

Arnavutköy'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Arnavutköy'de bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında kapıda oturan bir kişi yaralandı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sokakta bulunan bir telefon bayiisine silahla ateş açan saldırganlar 1 kişiyi hafif şekilde yaraladı. Saldırganlar ateş açmaya başladığı esnada kapıda oturan M.i. ayağından yaralandı. M.i. olay yerine çağrılan ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastahanesine kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis olayla alakalı çalışma başlattı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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