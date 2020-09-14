ARNAVUTKÖY'DE SİTE İÇİNDE DAVULLU ZURNALI DÜĞÜNE POLİS MÜDAHALESİ - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de site içinde gerçekleştirilen davullu zurnalı düğüne polis müdahale ederek durdu. Polis ekipleri, düğün sahipleri hakkında cezai işlem yaptı. Arnavutköy'de bulunan sitede davullu zurnalı düğün yapıldığı ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis ekipleri düğünün yapıldığı yere giderek araçtan anons yaptı. Yapılan anons üzerine düğün durduruldu. Polis ekipleri, kurallara uymayan düğün sahiplerine cezai işlem yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.