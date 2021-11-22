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Arnavutköy'de sitede köpek korkusu - Son Dakika

Arnavutköy'de sitede köpek korkusu

22.11.2021 10:32
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu

ARNAVUTKÖY'de bulunan sitenin sakinleri bir süredir sokak köpeklerinden şikayetçi. Son günlerde sayılarının 30'u bulduğunu öne süren site sakinleri sokak köpeklerinden tedirgin.

ARNAVUTKÖY'de bulunan sitenin sakinleri bir süredir sokak köpeklerinden şikayetçi. Son günlerde sayılarının 30'u bulduğunu öne süren site sakinleri sokak köpeklerinden tedirgin. Köpeklerin sitede oturan çocukları yaraladığı öne sürülüyor.

Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde bulunan sitede oturanlar bir süredir sokak köpeklerinden şikayetçi. 42 bloktan oluşan 2150 dairelik Hadımköy Ömerli Mahallesi'ndeki bir sitede yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Site sakinlerinin iddiasına göre, son zamanlarda site içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin sayısı arttı. Sayılarının 30'u bulduğu öne sürülen köpekler site sakinlerine göre korku saçıyor. Site sakinleri, köpeklerin 5'li ve 8'li gruplar halinde gezdiklerini ve çocuklara, yaşlılara, sitede oturanlara saldırdıklarını iddia ediyor. Zaman zaman motosikletli kuryeleri de kovalayan köpekler arabalara da saldırıyor, bir başka iddia da köpeklerin araba tamponlarına ısırarak zarar verdiği yönünde. Sitede oturanlar da, köpeklerin dışarıda beslenmesini ve orada bakılmasını talep ediyor.

"OĞLUMU EKMEK ALMAYA GÖNDEREMİYORUM"

Hadımköy'deki sitede oturan Songül Yarar "Ben sabah akşam yürüyüş yapmak zorundayım ama yapamıyorum. Arkadaşlarla çıktığımızda köpekler saldırıyor. Ben oğlumu ekmek almaya gönderemiyorum. Bir ay önce bir arkadaş yanımızda yürüyordu, yürürken kolundan bir köpek kaptı. Biz de hayvan seviyoruz ama bu köpekler sitenin dışında olsa daha iyi olur. Çocuklarımıza saldırıyorlar, ben yürüyemiyorum. Dün akşam ben yürüyüşe çıktım bir tanesi havladı 8'i birden bir anda geldi" dedi.

"SİTENİN DIŞINA BIRAKILSIN Kİ RAHAT EDELİM"Zekeriya Doğan isimli bir başka site sakini de "Sabah namazından itibaren, havlamaya başlıyorlar rahat bir şekilde uyuyamıyoruz. Ben pencereden sürekli izliyorum, köpekler çocuklara yaşlılara saldırırken görüyorum. Saldırıyor ama ısırıyor mu bilmiyoruz. Biz köpeklerin site içerisinde olmasını istemiyoruz. Sitenin dışında bakılsın buradaki insanlar rahat etsin" diye konuştu. Zekeriya Doğan'ın eşi Ayşe Doğan "Çocuklar parklarda oynayamıyor. Biz kadınlar da yürüyemiyoruz sürekli saldırıyor hayvanlar ama biraz çocuklar da kışkırtıyor diyebilirim. Geçenlerde burada hamile bir kadın diğer çocuklarıyla oynuyordu, köpek çocuğa saldırdı. Kadın araya girdi, kadına da saldırdı. Kuryelere saldırıyorlar. Yaşlı bir amcanın bacağına yapıştı bir köpek, amcanın elindeki ekmekler de etrafa dağıldı. Köpekler de ekmeklere saldırdı. Sonra amca kalktı evden sopa aldı, sopayla kovaladı" diye konuştu.

"ARACIM SIFIRDI KÖPEK ARACIMA SALDIRARAK TAMPONU ISIRDI"Aracının köpeklerin saldırısına uğradığını öne süren bir site sakini "Aracım sıfırdı. Nisan ayında almıştık.  Biz geçerken köpek birden araca saldırdı ve tamponu ısırdı. Orada bir yarık vardı, biz boyayla kapattırdık. Biz bu köpeklerden çok korkuyoruz, okula giderken ben araçla gidiyorum üzerimize saldırıyorlar. Gece dışarı çıkamıyoruz. İki tane topumuzu patlattılar" dedi.

"BU KÖPEKLERE ADRES Mİ VERİLDİ DE BURADA YAŞIYORLAR?"

Yeliz Bilgin "Buradaki hayvanlar aç, beslenemedikleri için insanlara saldırıyorlar ve ısırıyorlar. Bir tane köpek arkadaşımı kızıyla yürürken bacağından ısırdı. Arkadaşımın bacağı kanlar içinde kaldı, kızının yaşadığı travmayı siz düşünün. Hayvan sevgisi benim de içimde var ama sitenin içerisinde olmaz. Aç bu hayvanlar biz ne kadar beslersek besleyelim bütün site toplansa doyuramaz bunları" dedi.


Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu
Arnavutköy'de sitede köpek korkusu

Hadımköy, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de sitede köpek korkusu - Son Dakika


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