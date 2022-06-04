Arnavutköy'de siyah akan dere korkuttu, alan havadan görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de dere suyunun siyahlaşması vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Dere havadan görüntülenirken, derenin bir kısmının tarım yapılan arazilerin ortasından geçtiği de görüldü.

Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Hadımköy Caddesi kenarında bulunan derenin suyu iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle zaman zaman siyahlaşmaya başladı. Derenin bir kısmının tarım arazilerinin ortasından geçtiği belirtilirken koyu renk akan dere dron ile havadan görüntülendi. Derenin ilerleyen kısımlarında tarım arazilerinin ortasından geçtiği görüldü. Vatandaşları tedirgin eden görüntünün nedeni için Arnavutköy Belediyesi ekipleri alana gelerek incelemelerde bulundu.

"Mahsuller yetişmiyor ve hayvanlar zehirlenebiliyor"

Dere kenarında bulunan arazide tarım ürünleri yetiştiren Mutlu Aslanhan, "Ben 7-8 yıldır burada yaşıyorum. Site sakinleri devletin izin vermiş olduğu arazilerde mahsuller yetiştiriyorlar kendilerine uğraş olması için. Bu dereden de su alıyoruz ve hayvanlarda su içiyor son bir veya iki aydır dere siyah akmaya başladı. Mahsuller yetişmiyor ve hayvanlar zehirlenebiliyor. Hafta sonları sıklıkla ama hafta içi de oluyor. Biz buradan su çekiyorduk ama artık kullanmıyoruz zarar veriyor mahsullere, evimizden su getiriyoruz artık. Bazı site sakinleri şikayetçi olmuşlar belediye görevlileri geldi ne çıkacak bilmiyorum" dedi.