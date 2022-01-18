Üye Girişi
Son dakika haberleri! Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı

18.01.2022 08:58

Son dakika haberleri... - Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı Arnavutköy'de soba yakmaya çalıştıkları sırada sobanın parlaması ile vücudunda yanıklar oluşan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

- Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de soba yakmaya çalıştıkları sırada sobanın parlaması ile vücudunda yanıklar oluşan iki kardeş, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, soba yakmaya çalışan 20 yaşındaki Beyza K. ve 15 yaşındaki Belinay K. sobanın birden parlaması ile yandı. İki kardeşin yüzünde ve vücudunun farklı noktalarında yanıklar oluştu. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı iki kardeş daha sonra hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Ambulans, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız         
13:28
Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi         
13:09
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi         
12:30
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32

Son Dakika Haberleri
13:31 Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı
13:28 HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Siz dolardaki köpüğü değil, kaymağı aldınız
13:22 Bank of America'dan Türkiye raporu: Kur Korumalı Mevduat sürdürülemez
13:09 Tuğba Ekinci, Sezen Aksu'ya kutsal kitapları referans göstererek destek verdi
13:03 Sanatçıdır konuşacak! Ekrem İmamoğlu da Sezen Aksu konusunda tarafını belli etti
12:47 İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
12:13 Bıçakladı, 14 tansiyon hapı içirdi, intihar notu yazdırdı! Şimdi alacağı cezayı bekliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 13:35:52. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Arnavutköy'de soba ateşi parladı iki kardeş yanarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement