İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde müstakil bir evde soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İmrahor Mahallesi Asır Sokak'taki tek katlı müstakil evde soba parlaması sonucu 2 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de soba parlaması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika