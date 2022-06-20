Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi Hamit Kaplan Sokak'taki bir ilaç fabrikasının önündeki parfümeri ürünleri ve çakmak gazı şişeleri, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de sokakta parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı - Son Dakika

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