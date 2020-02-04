Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada

6 saat önce

Taylan ERGÜN / ARNAVUTKÖY'de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı.

Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada, System.String[]

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de, sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, şüphelinin uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Cumartesi günü, Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Sokaktan geçen insanlara aldırış etmeden uyuşturucu madde sattığı iddia edilen İ.Y isimli kişi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Oturdukları sokakta uyuşturucu satışı yapıldığını polise anlatan mahalle sakinlerinin ihbarını değerlendiren Arnavutköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mobil Park Ekipleri harekete geçti.  Ekipler, uyuşturucu sattığı iddia edilen İ.Y'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yaptıkları üst aramasında İ.Y'nin üzerinde satışa hazır 16 gram uyuşturucu madde ve satıştan elde ettiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi. Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen şüphelinin, Bahardere Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İ.Y'nin yanına gelen 2 kişiye uyuşturucu madde verdiği ve karşılığında da para aldığı görüntülere yansıdığı belirlendi.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.


Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emeklilerin yeni promosyon miktarı bu ay belli olacak
Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok

Son Dakika Haberleri
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu
15:32 İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 16:25:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de sokakta yapılan uyuşturucu satışı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]