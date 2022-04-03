Son dakika haberleri! ARNAVUTKÖY'DE SOKAKTAKİ SİLAHLI KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine giren grubun kavgasında silah kullanıldı. Olayda 1 kişi silahla vurularak yaralanırken, kavga anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan iki grup, tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Bu sırada kavgaya karışan bir kişi, silahla ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlarla 1 kişi bacağından yaralandı. Kavga çevredekiler ve olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu. Polis tarafları ayırırken, yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 kişi gözaltına alındı. Kavga anları ise cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Öte yandan, yaşanan kavga güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.