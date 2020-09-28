ARNAVUTKÖY'DE SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA MİNİBÜS YOLCULUĞU - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA MİNİBÜS YOLCULUĞU

Arnavutköy'de yolcu minibüsünde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk bir vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA MİNİBÜS YOLCULUĞU, System.String[]

Arnavutköy'de yolcu minibüsünde sosyal mesafesiz ayakta yolculuk bir vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy-Topkapı hattındaki bir minibüste koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak yolculuk yapan vatandaşlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uyulmadan kalabalık şekilde yolculuk edildiği görülüyor.

Görüntü dökümü: ----------------Cep telefonu kamerası

-Minibüs içinden çekilen görüntüler


- İstanbul

Cep Telefonu, Arnavutköy, Topkapı, Minibüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE SOSYAL MESAFESİZ AYAKTA MİNİBÜS YOLCULUĞU - Son Dakika

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