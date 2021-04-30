Arnavutköy'de su kanalına devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Arnavutköy'de hafriyat yüklü kamyonunun su kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Arnavutköy yönünde seyir halinde olan 34 AV 677 plakalı hafriyat kamyonu, Tayakadın Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kamyonun kasasındaki hafriyat yol kenarına dökülürken haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazanın ardından kendi imkanlarıyla kamyondan çıkan sürücü, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Devrilen kamyon ise kısa süre sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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