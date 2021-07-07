Son dakika haberi! Arnavutköy'de sunroof'tan çıkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de sunroof'tan çıkan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Vücudunun yarısı araçtan dışarıya çıktı kilometrelerce o şekilde yolculuk etti tehlikeli anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy'de otomobilin sunroof'undan çıkan çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Sutangazi - Arnavutköy yolunda geçtiğimiz Pazar günü, seyir halinde olan bir aracın sunroof'undan çıkan küçük çocuğun kilometrelerce gerçekleştirdiği yolculuk yürekleri ağızlara getirdi. Zaman zaman araç içerisindeki başka bir çocukta sunroof'tan çıkarken, yaşanan bu tehlikeli yolculuk anları kameraya yansıdı.