Arnavutköy'de Şüpheli Ölüm
1 saat önce
Arnavutköy'de ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.
Arnavutköy
'de ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi
'nde vatandaşların ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gördükleri ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin bir haftadan beri haber alınamayan 29 yaşındaki Emrah
Baydar'a ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerin ardından, Baydar'ın cesedi morga götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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