Arnavutköy'de Suriyelileri darp edip gasp eden 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Suriyelileri darp edip gasp eden 4 kişi yakalandı

26.06.2023 09:59

Arnavutköy'de kendilerini polis olarak tanıtan 4 kişi, Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı eve girerek darbettikten sonra 151 bin 400 lira para ile cep telefonlarını alıp kaçtı. Güvenlik kameraları sayesinde takip edilen şüpheliler, gaspı gerçekleştirdikten sonra eğlence mekanına gittikleri sırada yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, bir tabanca ve mermiler ele geçirildi. Şüphelilerin suç kayıtları da ortaya çıktı.

p>ARNAVUTKÖY'de kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde bulunan Suriye uyruklu 5 kişiyi, darbettikten sonra paralarını ve cep telefonlarını alan 4  kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin olaydan hemen sonra gasbettikleri paraları harcamak için bir eğlence mekanına gittikleri anları güvenlik kameraları kaydetti.

Arnavutköy Nene Hatun Mahallesinde 21 Mayıs saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı eve gelen ve polis olduklarını söyleyen 4 kişi içeri girdi. Mağdurların ifadelerine göre, eve girdikten sonra içerdekileri darbeden, ardından 151 bin 400 lira para ile cep telefonlarını alan şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin bindiği otomobili tespit etti. Güvenlik kamera görüntüleri incelenerek takip edilen otomobilin içinde bulunanların, gaspı gerçekleştirdikten sonra bir eğlence mekanına eğlenmeye gittikleri tespit edildi. Polis tarafından kısa sürede kimlikleri tespit edilen Mahir A.(33), Barış Y.(32), İlyas B.(29) ve Recep U.(35) gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Mahir A.'nın daha önceden 12, Barış Y.'nin 19, Recep U.'nun ise 9  suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada otomatik av tüfeği, bir tabanca, çok sayıda mermi, ele geçirildi.Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: DHA
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