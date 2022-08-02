ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

02.08.2022 12:30
ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobile çarptı.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak karşı şeritteki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.15 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde Hadımköy istikametine meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Abbas Deniz'in bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyeitni kaybettiği 34 UEN 72 plakalı otomobil,  refüjü aşıp yolun karşısından gelen Doğan Ciğerci yönetimindeki 34 CDN 052 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Deniz'in yönetimindeki otomobil şarampole yuvarlanırken, diğeri takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Sultangazi istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaza sırasında yoldan geçen Ramazan Kaya, "Araba karşı şeride geçtiği için burada büyük bir kaza oldu. Ben de yoldan geçerken gördüm durdum. Yoldaki sette araba sektiği için istikametini kaybediyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Son Dakika
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