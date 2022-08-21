Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı - Son Dakika
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Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

21.08.2022 09:38
Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı.

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, şarkı değiştirmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tabelaya çarparak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı Sultangazi'de korkutan yangın Sultangazi'de korkutan yangın
Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı - Son Dakika
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