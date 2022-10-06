Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda...

06.10.2022 15:27

Arnavutköy'de her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu tespit edilen şahıs, genç kızın ailesi tarafından yakalandı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç girişiminde bulunurken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız sözlü tacize maruz kaldı. Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız, bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunan şahıs daha sonra uzaklaştı.

ŞAHIS POLİS EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Polisi arayan genç kızın ailesi, bir yandan da şahsı yakaladı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizciye saldırarak linç etmek isterken, caddeden geçen jandarma ekipleri duruma müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Şüpheli ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis olayla alakalı çalışma başlattı. Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Arnavutköy, Jandarma, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de 1 hafta boyunca genç kıza sözlü tacizde bulunan şahsa vatandaştan linç girişimi! O anlar kameralarda... - Son Dakika
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