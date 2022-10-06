Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

06.10.2022 16:32

Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı Genç kızı bir haftadır taciz eden şahsı jandarma ekipleri linç edilmekten son anda kurtarıldı Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı.

Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Genç kızı bir haftadır taciz eden şahsı jandarma ekipleri linç edilmekten son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Genç kızı bir haftadır taciz etti söylenen kişi vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Şans eseri yoldan geçen jandarma ekipleri kurtarılarak polise teslim etti. Yaşanan o anlar güvenlik ve cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, her gün öğle saatlerinde küçük kardeşini okuldan almaya giden bir genç kız birisi tarafından sözlü tacize maruz kaldı. Yaklaşık bir hafta devam eden sözlü taciz üzerine olayı ailesine aktaran genç kız bugün kardeşini almaya gittiğinde ailesi tarafından takip edildi. Ailenin takibi esnasında yine sözlü tacizde bulunarak uzaklaştı bu esnada aile bir yandan polisi arayarak ihbarda bulunurken bir yanda şahsı yakaladı. Şahıs ailenin kaçmaya çalıştı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar tacizci linç edilmek istendi. Vatandaşlar ile tacizci olduğu iddia edilen kişi arasında yaşanan arbedeye şans eseri caddeden geçen jandarma ekipleri müdahale etti. Jandarma ekipleri tarafından linç edilmekten kurtarılan kişi polis ekiplerine teslim edildi. Şahıs ekipler tarafından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken polis olayla alakalı çalışma başlattı. Yaşananlar ise cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean böyle görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Arnavutköy, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de taciz iddiası ortalığı karıştırdı - Son Dakika
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