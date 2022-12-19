13 yaşındaki kız çocuğuna taciz mesajları atan şahsa çocuğun akrabalarından meydan dayağı! Tekme tokat dövdükten sonra polise teslim ettiler - Son Dakika
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13 yaşındaki kız çocuğuna taciz mesajları atan şahsa çocuğun akrabalarından meydan dayağı! Tekme tokat dövdükten sonra polise teslim ettiler

19.12.2022 12:23

İstanbul Arnavutköy'de 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz mesajı attığı ve buluşma teklif ettiği öne sürülen şüpheli, buluşma yerinde çocuğun akrabaları tarafından dövüldü. Şahıs, daha sonra polise teslim edildi.

Arnavutköy'de bulunan Şehir Parkı'nda meydana gelen olayda dayak yiyen kişinin 13 yaşında bir kız çocuğunu cep telefonu ile rahatsız ettiği ve buluşma teklif ettiği iddia edildi.

BULUŞMA YERİNE ÇOCUĞUN AKRABALARI GELDİ

Buluşma yerine kız çocuğunun akrabaları geldi. Bir kişi parkta buluştuğu şüpheliyi tekme tokat döverken diğeri ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Bir çocuğa taciz mesajları atan şüpheliye meydan dayağı! Dövdükten sonra polise teslim ettiler

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHELE ETMESİNE İZİN VERİLMEDİ

Görüntüyü çeken kişi çevredekilerin müdahale etmesine de izin vermedi. Dakikalarca dövülen şüpheli daha sonra polise teslim edildi.

Bir çocuğa taciz mesajları atan şüpheliye meydan dayağı! Dövdükten sonra polise teslim ettiler
Bir çocuğa taciz mesajları atan şüpheliye meydan dayağı! Dövdükten sonra polise teslim ettiler
Kaynak: DHA
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz mesajları atan şahsa çocuğun akrabalarından meydan dayağı! Tekme tokat dövdükten sonra polise teslim ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz mesajları atan şahsa çocuğun akrabalarından meydan dayağı! Tekme tokat dövdükten sonra polise teslim ettiler - Son Dakika
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