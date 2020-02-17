ARNAVUTKÖY'DE TAHTAYLA BAŞINA VURDUĞU KİŞİYİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE TAHTAYLA BAŞINA VURDUĞU KİŞİYİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTI

7 saat önce

Taylan ERGÜN / İstanbul DHAArnavutköy'de, bir süre kovaladığı kişinin başına tahtayla vurup ağır yaralayan, kurusıkı tabancayla da üzerine ateş edip, onu akan trafiğin ortasında bırakan şüpheli dolmuşla kaçtı.

ARNAVUTKÖY'DE TAHTAYLA BAŞINA VURDUĞU KİŞİYİ YOLUN ORTASINDA BIRAKTI, System.String[]

Taylan ERGÜN/ İstanbul DHA

Arnavutköy'de, bir süre kovaladığı kişinin başına tahtayla vurup ağır yaralayan, kurusıkı tabancayla da üzerine ateş edip, onu akan trafiğin ortasında bırakan şüpheli dolmuşla kaçtı. Polisin, şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Olay, Arnavutköy'de Membaa mevkiindeki trafik lambalarının bulunduğu yerde önceki akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Bir kişinin, kovaladığı birini başına tahtayla vurarak yaraladığı, ardından üzerine silahla ateş açarak, onu akan trafiğin ortasında bıraktığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan ve başına aldığı darbeyle ağır şekilde yaralanmış kişiyi gördü. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri de geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıkları; bir kişinin, trafik ışıklarında bağırıp, küfürler ederek yolun karşısına geçmeye çalıştığını, yol kenarındaki bir tahta parçasını eline alıp A.G. adlı kişiye vurduğunu, yere düşen A.G.'nin üzerine doğru silahla ateş ettiğini, ardından dolmuşa binerek olay yerinden ayrıldığını gördüklerini ifade ettiler.

Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sırasında, olay yerinde kanlı tahta ve kurusıkı tabanca ile ateşlenmiş mermi çekirdeği bulundu. Olay sonrası kaçan şüphelinin peşine düşen polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulansa konulması


Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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