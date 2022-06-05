Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu - Son Dakika
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Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu

05.06.2022 16:20

Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu Kalbi duran bisikletliye ilk müdahaleyi oradan geçen doktor yaptı İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolunda bisikletiyle ilerleyen Murat A.'ya aynı yönde seyreden ticari taksi çarptı.

Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu

Kalbi duran bisikletliye ilk müdahaleyi oradan geçen doktor yaptı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de İstanbul Havalimanı yolunda bisikletiyle ilerleyen Murat A.'ya aynı yönde seyreden ticari taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve kalbi duran bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi oradan geçen doktorlar yaptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Arnavutköy İstanbul Havalimanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 THK 25 plakalı ticari taksi, aynı yönde bisikletiyle ilerleyen Murat A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü yola savruldu. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kalbi durdu. Kalbi duran bisiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi o esnada oradan geçen doktor ve hemşireler yaptı. Yapılan kalp masajının ardından yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Murat A.,'nın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza sonrası ticari taksi sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu
Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu
Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu
Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de taksicinin çarptığı bisiklet sürücüsünün kalbi durdu - Son Dakika

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