Arnavutköy'de taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa BAKIRHAN-Şahin BOZKURT/ ARNAVUTKÖY'de taksiyle otomobilin karıştığı kazada araçların içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkii İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Bayrakçı yönetimindeki 34 TJU 85 plakalı taksi, Eyüp Koyuncu kontrolündeki 34 SY 4755 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, taksi şoförü ile iki yolcusu ve diğer otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere götürüldü. İlk belirlemelere göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayı öğrenen taksi şoförü Mustafa Bayrakçı'nın oğlu ve yakınları olay yerine geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

