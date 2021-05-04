Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı

04.05.2021 11:06
Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı.

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı. Bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.

Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalarak, bir geleneği yaşatan ramazan davulcuları bahşiş toplamaya başladı. Arnavutköy'de, gündüz vakti dolaştıkları sokaklarda davul ve zurna eşliğinde bahşiş toplayanların peşine onlarca çocuk takıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya aldırış etmeyen bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.


Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı

Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı - Son Dakika


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