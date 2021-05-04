Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı - Son Dakika

Son dakika haber... Arnavutköy'de tam kapanmada onlarca çocuk davulcunun peşine takıldı
04.05.2021 11:06
Bir son dakika haberine göre Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı.
Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de tam kapanmada ramazan davulcusu ile zurnacı, sokak sokak gezip bahşiş toplarken peşlerine onlarca çocuk takıldı. Bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.
Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalarak, bir geleneği yaşatan ramazan davulcuları bahşiş toplamaya başladı. Arnavutköy'de, gündüz vakti dolaştıkları sokaklarda davul ve zurna eşliğinde bahşiş toplayanların peşine onlarca çocuk takıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya aldırış etmeyen bir kadın ile çocukların davul-zurna eşliğinde oynamaları kameraya yansıdı.
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