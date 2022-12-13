4 Aralık Pazar günü Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde öğlen saatlerinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü.
Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla "Keserim seni" diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı - Son Dakika