Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı - Son Dakika
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Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı

13.12.2022 12:21

Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan bir esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

4 Aralık Pazar günü Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde öğlen saatlerinde ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü.

"KESERİM SENİ" DİYEREK TEHDİT ETTİ

Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla "Keserim seni" diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti
Arnavutköy'de tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı - Son Dakika
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