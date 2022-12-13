Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla "Keserim seni" diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de bir esnaf, ters yöne giren motosikletliye baltayla saldırdı - Son Dakika

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