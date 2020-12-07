Son dakika haberleri: Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü
07.12.2020 10:31
Son dakika haberler: Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü Arnavutköy'de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti.
Arnavutköy'de taş ocağında göçük: 2 ölü
İSTANBUL - Arnavutköy'de taş ocağında yaşanan göçükte iki işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre İstiklal Mahallesi Devlet Caddesi'nde bulunan taş ocağından sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükle birlikte taş ocağından bulunan bir iş makinesi de devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükte ağır yaralanan Sabit Deniz isimli işçi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Toprak altında kalan bir diğer işçi Nuri Deniz ise ekipleri uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Nuri Deniz'in de hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
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