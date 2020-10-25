Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
25.10.2020 09:33
Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada İşçilerin güvenlik önlemi almadan çatı tamiri yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi Arnavutköy'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan tamirat yapan işçilerin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy'de tehlikeli çatı tamiri kamerada
İşçilerin güvenlik önlemi almadan çatı tamiri yaptığı anlar yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan tamirat yapan işçilerin tehlikeli anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesinde bulunan bir binanın çatısında geçtiğimiz günlerde yapılan tamirat yürekleri ağza getirdi. İşçilerin canlarını hiçe sayarak yaptığı tamirat bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, işçilerin hiç bir güvenlik önlemi almadan çalıştığı görülüyor.
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