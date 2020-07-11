Arnavutköy'de tehlikeli oyun - Son Dakika

Arnavutköy'de tehlikeli oyun
ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışan işçiler, küçük çocuğu tuğla taşıdıkları seyyar asansöre bindirip yukarı çektiler.
ARNAVUTKÖY'de bir inşaatta çalışan işçiler, küçük çocuğu tuğla taşıdıkları seyyar asansöre bindirip yukarı çektiler.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde inşaatın üst katlarına tuğla taşımak için kurulan seyyar asansörün içine küçük bir çocuk bindi. Çocuğu yukarı doğru çeken işçilerin, hiçbir güvenlik tedbiri almadığı görüldü. Asansörle hızla yukarı doğru çekilen çocuk, korkuyla bağırınca işçiler asansörü yeniden zemine indirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:25 Kaynak: DHA
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