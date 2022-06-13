Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

13.06.2022 14:02
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

ARNAVUTKÖY'de gelin ile kayınpeder arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı.

ARNAVUTKÖY'de gelin ile kayınpeder arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinin önünde dün saat 19.15 sıralarında Nezahat Y. ile kayınpederi Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Babasıyla eşinin tartışığını gören Emrah Y., Nezahat Y.'yi darp etti. Telefonla arayarak durumu ailesine anlatan Nezahat Y.'nin yanına kardeşleri ve amcası geldi. Sokakta tekrar başlayan tartışmanın ardından kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan Polis, kavgaya karışan Mehmet Sena Ö, Nezahat Y, Bahar Y, Emrah Y, Fırat Y, Yusuf Y ve Ziynettin D.'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürürken, olay yerinden kaçan Adem Ö., Emrah Ö. ve Ömer Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İfadeleri alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi
Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi
YORUMLAR
500
Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 70 gözaltı Kadıköy'de izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi: 70 gözaltı HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez HDP'li vekil polise yumruk attı, konuyla ilgili CHP'den ilk yorum geldi: Kabul edilemez
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:33 Fenerbahçe'nin kulübünün transferi Lincoln Henrique İstanbul'da!
19:21 Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti
19:13 Geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te günlük 10 milyon metreküp Karadeniz gazı sisteme girecek
18:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon sorununun geride kalacağı tarihi paylaştı
18:38 Bakan Nebati, 650 kişilik gelir uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 20:06:42. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement