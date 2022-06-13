Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinin önünde dün saat 19.15 sıralarında Nezahat Y. ile kayınpederi Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Babasıyla eşinin tartışığını gören Emrah Y., Nezahat Y.'yi darp etti. Telefonla arayarak durumu ailesine anlatan Nezahat Y.'nin yanına kardeşleri ve amcası geldi. Sokakta tekrar başlayan tartışmanın ardından kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi - Son Dakika

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