Arnavutköy'de tekme yumruk ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis müdahalesi

ARNAVUTKÖY'de gelin ile kayınpeder arasındaki tartışmaya aileler dahil olunca kavga çıktı. Polisin güçlükle ayırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansırken, kavgaya karışan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinin önünde dün saat 19.15 sıralarında Nezahat Y. ile kayınpederi Yusuf Y. arasında tartışma çıktı. Babasıyla eşinin tartışığını gören Emrah Y., Nezahat Y.'yi darp etti. Telefonla arayarak durumu ailesine anlatan Nezahat Y.'nin yanına kardeşleri ve amcası geldi. Sokakta tekrar başlayan tartışmanın ardından kavga çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırmakta güçlük çektiği kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Öte yandan Polis, kavgaya karışan Mehmet Sena Ö, Nezahat Y, Bahar Y, Emrah Y, Fırat Y, Yusuf Y ve Ziynettin D.'yi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürürken, olay yerinden kaçan Adem Ö., Emrah Ö. ve Ömer Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. İfadeleri alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
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