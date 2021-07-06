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Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

06.07.2021 09:29

Son dakika haberlerine göre Arnavutköy'de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti.

Arnavutköy'de yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldıran yaklaşık 30 kişilik grubu mahalleli ayırmakta güçlük çekti. Kalabalık grubun dakikalarca kavga ettiği anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 4 Temmuz günü 00.30 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bir araya gelen yaklaşık 30 kişilik grup henüz bilinmeyen bir sebeple birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Kavgayı gören mahalleli sokağa inerek kavgayı ayırabilmek için uzun süre uğraştı. Taraflar karşılıklı birbirlerini darp ederken, ayırmak için araya giren mahalleli ise zor anlar yaşadı. Vatandaşların çabaları sonrasında ayrılan grup, sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Yaşanan kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada
Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada

kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga kamerada - Son Dakika


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