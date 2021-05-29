Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 Bin TL'lik cihaz çaldılar - Son Dakika

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Arnavutköy'de telefon bayiini soydular: 150 Bin TL'lik cihaz çaldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de gece saatlerinde bir telefon bayini soyan hırsızlar, 150 bin TL'lik cihazın yanı sıra güvenlik kamera kayıt cihazını da çaldı. Hırsızların bir an önce yakalanmasını isteyen işyeri sahibi, "Lütfen bize yardımcı olsunlar. Pandemi döneminde tekrardan ayağa kalkmamız çok zor gerçekten" dedi.

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde telefon bayisine giren hırsızlar bayii de bulunan 150 bin TL değerindeki cihazları çaldı. Kepengi keserek dükkana giriş yapan hırsızlar, dükkanda bulunan kayıt cihazını da çalınca işyeri sahibi çılgına döndü. Bir gecede dükkanı boşaltılan işyeri sahibi hırsızların bulunması için yardım istiyor.

"Pandemi döneminde borç harç dükkanı açtık şimdi perişan durumdayız"

Dükkanı soyulan işyeri sahibi Hatip Gökçe, "Bizim dükkanımız İstanbul'un göbeğinde nasıl olur anlamıyorum ama dükkanımda hiçbir şey kalmamış. Hiç kimse hırsızları görmemiş, gördüğünüz gibi dükkanım bomboş hale gelmiş. Kamera sistemlerini bile sökecek vakitleri olmuş. Dükkan tezgahında hiçbir şey kalmamış 150 Bin TL zarara uğradık. Bu aralar bu mahallede hırsızlık olayları çok fazla olmaya başladı. Herkesin başına gelebilir bu olay. Lütfen bize yardımcı olsunlar pandemi döneminde tekrardan ayağa kalkmamız çok zor gerçekten" ifadelerini kullandı.

Polis parmak izi topladı

Öte yandan, hırsızlık ile ilgili grup olarak çalıştıkları düşünülen hırsızların tespit edilmesi noktasında parmak izi toplayan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her yerde hırsızları arıyor.