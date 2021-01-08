Arnavutköy'de telefon çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir kozmetik mağazasından cep telefonunu çalan zanlı, kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir kozmetik mağazasında yaşandı. İddiaya göre sabah saatlerinde dükkanın içinde kimsenin olmadığını fark eden hırsız hızlıca dükkanın içerisine girerek masanın üstünde duran telefonu çaldı. Hırsızın o anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. - İSTANBUL