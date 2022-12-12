Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

Arnavutköy'de ters şeritten yola giren İETT otobüsü trafiği birbirine kattı. Kazada 14 kişi yaralandı, Eski Edirne Asfaltı'nda yoğun araç trafiği oluştu.

TERS ŞERİTTEN KARŞI YÖNE GİRDİ

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan yolcu minibüsü duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

BİRÇOK ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.