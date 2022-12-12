Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı

12.12.2022 09:47

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada ters şeritten yola giren İETT otobüsüne yolcu minibüsü çarptı. Kazada yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırılırken Eski Edirne Asfaltı'nda yoğun araç trafiği oluştu.

Arnavutköy'de ters şeritten yola giren İETT otobüsü trafiği birbirine kattı. Kazada 14 kişi yaralandı, Eski Edirne Asfaltı'nda yoğun araç trafiği oluştu.

TERS ŞERİTTEN KARŞI YÖNE GİRDİ

Kaza, Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak Eski Edirne Asfaltı üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen İETT otobüsünün şoförü ters şeritten girerek karşı yöne geçmeye çalıştı. Bu esnada seyir halinde olan yolcu minibüsü duramayarak ters şeritten yola giren İETT otobüsüne çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Arnavutköy'de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı

14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlar içeresinde sıkışan olup olmadığını kontrol ederken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralan 14 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yapan sağlık ekipleri, yaraları tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

Arnavutköy'de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı

BİRÇOK ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kaza yaşanmaması için araç trafiğini Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy ve Sultangazi istikametini tek şeride düşürerek kontrollü olarak sağladı. Kazada kullanılamaz hale gelen araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yeri belediye ekipleri tarafından temizlendikten sonra trafik tamamen araç trafiğine açıldı.

Arnavutköy'de ters şeritten yola giren İETT otobüsü kazaya neden oldu: 14 yaralı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Güzellik Yarışması'nda kazanan Sefa Bebek oldu Güzellik Yarışması'nda kazanan Sefa Bebek oldu Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı Arnavutköy'de İETT otobüsü ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

Tragger, Edirne, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:07 Messi'yi sıkıntılı günler bekliyor! FIFA, Dünya Kupası mücadelesinde olanlar yüzünden harekete geçti
09:53 Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tanışma yıldönümünü kutladı
09:41 Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller, tepki toplayan çocuk gelin olayı sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüdü
09:34 Erdoğan'ın "Vururuz" sözleri ülke gündemine oturdu! Yunan basını yaşanan paniği manşete taşıdı
09:25 Fenerbahçe'den savunmaya dev takviye! Milli yıldız yarım sezonluğuna çubukluyu sırtına geçirecek
09:07 Son kez görmek için köye akın ettiler! Evleri anılarıyla birlikte suyun altında kaldı
09:08 MasterChef'teki davranışları ve evcil hayvanını işkence edip öldürmesiyle hafızalara kazınan Murat Özdemir, yıllar sonra görüntülendi
09:04 Bakan Varank'tan CHP'li Özel'in TOGG teklifine yanıt: Beleşçi çıktı, arabayı istiyorsa parasını versin
08:46 Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası hüzne boğulan Cristiano Ronaldo'nun paylaşımına Mbappe'den yorum geldi
08:12 Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2022 10:15:11. #1.13#
SON DAKİKA: Ters şeritten giren İETT otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement