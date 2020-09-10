Arnavutköy'de tıka basa dolu minibüs pes dedirtti - Son Dakika

Arnavutköy'de tıka basa dolu minibüs pes dedirtti

İSTANBUL - Arnavutköy'de gün boyu süren denetimler biter bitmez bazı minibüslerın tıka basa dolması pes dedirtti.

Arnavutköy'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katıldığı toplu taşıma araçları üzerindeki korona virüs denetimleri gün boyu devam etmişti. Denetimler biter bitmez yolcu minibüslerde kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Denetimlerden hemen sonra Arnavutköy - İmrahor seferini çeken bir minibüste vatandaşların üst üste seyahat etmeleri başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.