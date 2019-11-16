ARNAVUTKÖY'DE TIR'IN ALTINDA KALAN DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

ARNAVUTKÖY'de virajı alamayarak devrilen TIR'ın altında kalan bisikletli hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin, Fatih'te özel bir hastanede gören yapan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa Cengiz idaresindeki 01 ADH 924 plakalı TIR, virajı alamayarak boş araziye devrildi. Bu sırada yolun sağ tarafında bisikletiyle seyreden Fatih'te özel bir hastanede gören yapan Üroloji Uzmanı Operatör Doktor Aytan Kar, TIR'ın altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sev edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aytan Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cenaze itfaiye ekiplerinin yardımıyla TIR'ın altından çıkarıldı. Kazanın olduğu yere gelen Cumhuriyet Savcısı kazayla ilgili bir süre inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Kar'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Devrilen TIR'dan görüntü

Olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

Savcının inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

- Hasırcıoğlu