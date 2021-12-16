Son dakika! ARNAVUTKÖY'DE TIR'IN DORSESİNDEKİ TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de, TIR'ın dorsesinde betonları tutarak seyahat eden 2 kişinin, tehlikeli yolculuğu trafikteki başka biri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntüler, Hadımköy yolu Haraççı mevkiinde kaydedildi. İki kişinin, trafikte ilerleyen bir TIR'ın dorsesindeki beton yığınlarını tutarak seyahat etmeye çalıştığı görüldü. TIR'ın arkasındaki başka bir araçta bulunanlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Dakikalarca süren tehlikeli yolculukta yağışında etkisi ile tutunan iki kişinin ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü.