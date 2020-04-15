Arnavutköy'de tır şoförünün şüpheli ölümü - Son Dakika

Arnavutköy'de tır şoförünün şüpheli ölümü

İSTANBUL - Arnavutköy'de park halinde bulunan bir tır içerisinde, araç şoförü Fikret Arslan ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için Arslan'ın naaşı Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Arnavutköy Ömerli'de gerçekleşti. Özel bir şirkette tır şöförü olarak çalışan Fikret Arslan isimli vatandaş dün akşam saatlerinde şirketin park alanına tırı park etti ve araç içinde istirahate çekildi. Sabah saatlerinde araçtan inmeyen Arslan'ı kontrol etmeye gelen iş arkadaşları 57 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Arkadaşları tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı müdahalenin ardından Arslan'ın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından ceset ve araç üzerinde incelemeler yapıldı. Ceset üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. 57 yaşındaki Arslan'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp kurumuna gönderildi.