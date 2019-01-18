Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Toprak Kayması

Arnavutköy'de Toprak Kayması

6 dakika önce

Arnavutköy'de inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

Arnavutköy'de Toprak Kayması, System.String[]
Arnavutköy'de inşaat alanında meydana gelen göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Karlıbayır Caddesi'ndeki bir inşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük nedeniyle Hayri Çakal isimli işçi toprak altında kaldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından Çakal bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye kaldırılan Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:11 Kaynak: AA

İşçi, Arnavutköy, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı ABD, Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi: Çok Sayıda Ölü Var

AK Parti'li Bülent Turan'dan CHP'ye Sert Eleştiri: İstanbul'a İmam, Ankara'ya Ülkücü, Nerede CHP'liler TSK, Terör Örgütünün Taciz Ateşi Sonrası Tel Rıfat'ı Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:17:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de Toprak Kayması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]