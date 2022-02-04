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Arnavutköy'de toprak kaymasında faciadan dönüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de toprak kaymasında faciadan dönüldü

04.02.2022 00:58
Arnavutköy'de toprak kaymasında faciadan dönüldü

Arnavutköy'de aşırı yağışlardan dolayı yol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi.

Arnavutköy'de aşırı yağışlardan dolayı yol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. O esnada yolun sağ şeridinden araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, bugün saat 14.45 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevki'inde meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlar nedeni ile otoyol kenarında bulunan toprak alanda kayma meydana geldi. Kayma nedeniyle otoyol üzerine kaya parçaları ve toprak yığılırken, kaymanın meydana geldiği esnada otoyoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tedbir amaçlı yolun 2 şeridini trafiğe kapatırken, belediye ekipleri ise çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Arnavutköy Devlet Hastanesi, TEM Otoyolu, Sultangazi, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de toprak kaymasında faciadan dönüldü - Son Dakika


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