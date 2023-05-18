Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

18.05.2023 20:16

İstanbul Arnavutköy'de biri tır 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kazada araç içinde sıkışan ve itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan kamyonet sürücüsü yaşamını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Hadımköy Mahallesi, Hadımköy-Dursunköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kazaya karışan TIR'ın sürücüsü, caddede ilerlediği esnada, yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde ortasında yan dönen TIR'a, Muammer Erdil'in kullandığı kamyonet çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA 3 ARAÇ KARIŞTI

TIR'ın dorse kısmına çarpan kamyonete de kapalı kasa minibüs çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucunda 57 yaşındaki Muammer Erdil kamyonette sıkıştı. Diğer sürücülerin İhbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada kamyonetin şoförü Erdil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Erdil'in cansız bedeni İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından çıkarıldı. Erdil'in cenazesi, Arnavutköy Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

"KAZA, YAĞIŞTAN DOLAYI"

Kazada hafif yaralanan kapalı kasa minibüsün şoförü ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Musa Tarhan, "Yağıştan dolayı, zaten virajda dorse kaymış. Yoldaki iki araca çarptı" dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutköy'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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