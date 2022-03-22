Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

22.03.2022 11:40
Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Arnavutköy'de aniden duran tıra çarpan çöp kamyonu şoförü yaralandı.

Arnavutköy'de aniden duran tıra çarpan çöp kamyonu şoförü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 09.00 sıralarında Habibler Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Erdem Önal yönetimindeki 34 GZ 7674 plakalı tır, Kayabaşı yolu kavşağına geldiği esnada yolcu indirmek için aniden duran dolmuşa çarpmamak için fren yaptı. Arkadan gelen bir çöp kamyonu ise duramayınca tıra arkadan çarptı. Olayda çöp kamyonu sürücüsü Muhsin Baykara yaralı olarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Baykara'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenilirken, kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak Son dakika haberleri: Geleneksel Okçuluk Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Edirne'de yapılacak 22 Mart Dünya Su Günü 22 Mart Dünya Su Günü

Habipler, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Nuray'ı boğarak öldüren eski nişanlısından kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
12:56 Survivor'daki aşk iddialarıyla gündem olan Batuhan Karacakaya'nın hayranlarından bir isteği var: Adımı yan yana geçirmeyin
12:50 Beşiktaş'ta İbrahim Üzülmez teknik direktör oluyor!
12:37 İstanbul'da 5 katlı bina yıkım devam ederken çöktü!
12:33 A Milli Takımımızın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek!
12:16 Özgür Demirtaş asgari ücrete ne kadar zam olacağı hakkında konuştu: 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar
12:10 Aşk Mantık İntikam'ın yıldızı Burcu Özberk'in pencere önünde yarı çıplak pozlarına beğeni yağdı!
11:46 Son dakika: Bakan Vedat Bilgin: Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 13:09:42. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement